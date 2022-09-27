اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بومبيو يشارك فى منتدى للأعمال بتايوان الثلاثاء

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:00 ص
مايك بومبيو يشارك فى منتدى للأعمال بتايوان الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إلى تايوان استعدادا لحضور منتدى للأعمال في مدينة كاوشيونج من المقرر انعقاده الثلاثاء.


وذكرت وكالة أنباء تايوان الرسمية "سي إن إيه" في نسختها الإنجليزية، أنه من المقرر أن يلقي بومبيو خطابًا في منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونج، والذي تستضيفه صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية.


وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أيضا أن يلقي بومبيو كلمة أمام غرف التجارة التايوانية العالمية، بعد غد الأربعاء، كما سيزور العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في الجزء الجنوبي من البلاد.


ولفتت الوكالة إلى أن أخر زيارة لبومبيو، الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في الفترة من 2018 إلى 2021 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متواجد في تايوان لمدة 4 أيام خلال شهر مارس الماضي.


مايك بومبيو

وزارة الخارجية الأمريكي

تايوان

أمريكا وتايوان



الموضوعات المتعلقة

نيويورك تايمز: مايك بومبيو يدلى بشهادته قريبا أمام لجنة "اقتحام الكونجرس"

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:11 م

التايمز: بومبيو يعلن استعداده للترشح ضد ترامب فى الانتخابات التمهيدية

السبت، 16 يوليه 2022 05:02 م

أزمات ترامب تفتح الباب أمام مرشحين جمهوريين محتملين فى سباق 2024.. حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أبرز الأسماء.. والقائمة تشمل السيناتور تيد كروز ونائب الرئيس السابق مايك بنس ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:00 ص

أسوشيتدبرس: مليونا دولار شهريا لحماية بومبيو ومساعد سابق من تهديدات إيران

الأحد، 13 مارس 2022 12:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة