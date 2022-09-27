لجنة 6 يناير بالنواب الأمريكى تعقد آخر جلساتها العلنية الأربعاء قبل النتائج

كتبت ريم عبد الحميد

تعقد لجنة مجلس النواب الأمريكى المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، الأربعاء، ما يرجح أن يكون آخر جلساتها العلنية قل أن تصدر تقريرها النهائى بشأن النتائج التى توصلت إليها والتوصيات.

وقال موقع أكسيوس أن جلسة هذا الأسبوع ستنهى التحقيق فى أعمال الشعب فى الكابيتول، والذى استمر لأكثر من عام وتضمن أكثر من 130 ألف وثيقة وشهادة أكثر من 1000 من الشهود.

وكان النائب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب، وعضو لجنة 6 يناير قد قال فى تصريحات إنهم لم يكشفوا بعد نقاط التركيز فى تلك الجلسة، ويمكنه القول بأن هذه ربما تكون آخر جلسة من نوعها، والتى ستركز على سجل الحقائق، مشيرا إلى أنها ستكون كاسحة على الأرجح أكثر من أى جلسة أخرى.

لكنها ستكون موضوعية أيضا، وستروى قصة بشأن عنصر رئيسة فى مخطط دونالد ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات، على حد قول شيف. وسيستمع الرأى العام بالتأكيد إلى أشياء لم يعرفها من قبل، لكنه سيفهم أيضا معلومات لديه بالفعل فى سياق مختلف بمعرفة مدى قربها من عناصر أخرى فى هذا المخطط.

وقالت نائبة رئيس اللجنة، الجمهورية ليز تشينى، إنها تعتقد أن المجموعة ستمضى قدما بالإجماع، ووافق شيف، وذهب على مدى أبعد حين سؤاله عما إذا كان سيكون هناك إحالة جنائية بالإجماع تمت بشأن سلوك الرئيس السابق.

كما قدم رئيس اللجنة بينى طومسون تشويقا للجنة، وقال أن اللجنة لديها لقطات جوهرية لما حدث، وشهادات شهود مهمة لم يتم استخدامها فى جلسات أخرى.