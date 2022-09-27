كلية الزراعة بسوهاج تناقش الرؤية المستقبلية لتربية سلالات الماشية المحلية

سوهاج محمود مقبول

نظم قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، ندوة علمية بعنوان "رؤية مستقبلية لتربية سلالات الماشية المحلية في تحقيق الأمن الغذائي والبيئي فى ظل تحديات التغيرات المناخية"، وذلك بالتعاون مع قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الندوة أقيمت بهدف مناقشة التدابير التي يجب أن يقوم بها المربي في حالة التعرض للموجات الحارة الناتجة عن التغيرات المناخية، وتأثير ذلك على أداء إنتاجية السلالات المحلية وطرق مواجهتها.

وذكر الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الندوة تناولت كيفية حماية ورعاية الحيوان من تأثير التغيرات المناخية، من حيث أماكن المعيشة "الحظائر"، وتغير نظم التغذية، بالإضافة إلى بحث أهمية دور التحصينات البيطرية فى الحفاظ على السلالات المحلية، وكذلك أهمية الرعاية البيطرية فى المحافظة على إنتاج الحيوان تحت ظروف المناخ الحار، مضيفاً أن الندوة ناقشت أيضاً توافق السلالات المحلية والنظم الإنتاجية فى مصر، إلى جانب توجيه الأوضاع لدى المربي من حيث الحظائر، طرق التهوية، والتغذية المناسبة، وذلك فى ظروف الإجهاد الناتجة عن التغيرات المحلية.

كما أشار الدكتور خلف همام القائم بعمل عميد الكلية، إلى أن الندوة تضمنت عدة محاضرات أكدت من خلالها، على دور تربية سلالات الماشية والاغنام المحلية، وأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي والبيئي للتغلب على التغيرات المناخية على المستوى المحلى، إضافة إلى التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به کلیة الزراعة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المجتمع على المستوى المحلى والقومي، للتفاعل مع موضوع الساعة على مستوى مصر والعام وهو التغيرات المناخية، موجهاً خالص الشكر بإدارة الجامعة برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق، على الدعم اللامحدود الذي يقدم للكلية، لتأدية واجبها المهني نحو معالجة هذه القضايا الهامة التي تتعلق بالأمن الغذائي وتأثيرها على الثروة الحيوانية محلياَ ودولياَ.

والجدير بالذكر أنه قام بإلقاء المحاضرات كل من الدكتور جمال سلومة أستاذ فسيولوجي الحيوان بقسم الإنتاج الحيواني بزراعة سوهاج، والدكتور ناصر غانم أستاذ تربية الحيوان المساعد بقسم الإنتاج الحيواني بجامعة القاهرة، والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البشري بمحافظة سوهاج، والدكتور أحمد النحاس مدرس تربية الحيوان بزراعة سوهاج.