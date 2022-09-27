رئيس جامعة سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمى للغة الإشارة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفالية اليوم العالمى للغة الإشارة، بحضور سهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة بإدارة سوهاج التعليمية، والدكتور كمال فرج مسئول التربية الخاصة بالإدارة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق أن الجامعة تحرص في ضوء توجهات القيادة السياسية، على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التدريبية لدعم ذوي الإعاقة بهدف إدماجهم مع زملائهم، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية التي تميزهم دون غيرهم.

كما أشار عبد الخالق إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الراحة للطلاب ذوى الإعاقات المختلفة بالجامعة، لافتاً إلى أن الاحتفالية تهدف إلى زيادة الوعى بأهمية لغة الإشارة، والحفاظ عليها كجزء من التنوع اللغوى والثقافى باعتبارها لغة لا تختلف كثيراً عن غيرها من اللغات المنطوقة، داعياً بضرورة تكاتف الجميع، من أجل تعزيز وجود تلك اللغات فى كل نواحى الحياة، كحق أصيل من حقوق الإنسان ولدعم قضاياها.



رئيس الجامعة



رئيس الجامعة خلال الاحتفالية