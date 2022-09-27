فى اليوم العالمى للسياحة.. المنيا تستقبل وفدا سياحيا من فرنسا وألمانيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدا سياحياً من دولتي فرنسا وألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة بنى حسن للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، حيث تم فتح باب الزيارة للمناطق الاثرية والسياحية بالمجان اليوم أمام الزائرين، وذلك تنفيذاً لقرار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والذي يتضمن فتح جميع المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة أمام الزائرين مجانا في الـ 27 من سبتمبر بمناسبة يوم السياحة العالمي.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطة بالتنسيق بين إدارة السياحة ومديرية الشباب والرياضة والثقافة للترويج لتاريخ المحافظة، حيث يبدأ مساء اليوم برنامج الاحتفالات بانطلاق ماراثون من امام النادي الرياضي حتى مبنى الديوان العام للمحافظة بالإضافة إلى تنظيم فقرات فنية متنوعة مقدمة من فرق الفنون الشعبية.

هذا وتعد محافظة المنيا ثالث محافظة على مستوى الجمهورية غنية بآثارها بعد محافظتي الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد ، وفيها استقرت العذراء مريم و السيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين ، لينعم الجميع بالأمن والسلام .