اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:47 م
أكرم القصاص
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غلق وتشميع سنتر تعليمى بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:11 م
غلق وتشميع سنتر تعليمى بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية مركز دروس خصوصية
الإسكندرية جاكلين منير

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قادت هدى أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزه، حملة مكثفة لمداهمة السناتر التعليمية، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية، حيث أسفرت الحملة عن غلق سنتر تعليمى بشارع الرحاب بمنطقة المعمورة، وتم التحفظ على 7 شاشات عرض كبيرة الحجم ، و 7 أجهزة صوت ، و5 سماعات كما تم التحفظ علي 64 كرسي ، و 38 مروحة ، و 6 هارد وريسيفر ، وايضا العديد من اللوحات الدراسية .
 
وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ، بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط وغلق المراكز التعليمية الخاصة بنطاق الأحياء ، وذلك للحد من ظاهرة انتشارها مع قرب العام الدراسي الجديد.

الاسكندرية

حى المنتزة

سنتر تعليمى

مركز تعليمى



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