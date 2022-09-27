غرفة عمليات دائمة لمتابعة الأعمال بمستشفى سوهاج العام

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة في بيان صحفى له اليوم عن عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة انتظام سير الأعمال ورفع كفاءة مستشفي سوهاج العام علي مدار الساعة، وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ومتابعة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على أن يكون العمل مستمر دون توقف ليل نهار لسرعة الانتهاء من الأعمال وعودة العمل بالمستشفي تدريجياً في وقت وجيز.

تأتي هذه الأعمال للتطوير ورفع كفاءة المستشفي بإشراف إدارة المشروعات بوزارة الصحة والمكتب الإستشاري بجامعة عين شمس ومديرية الصحة ولتقديم الخدمات المنوطة بالمستشفي .

جدير بالذكر أنه تم إخلاء مستشفي سوهاج العام من المرضي مساء أول أمس الأحد لمستشفيات وزارة الصحة المجاورة وذلك كإجراء إحترازي لحماية المرضي وذويهم من الأعمال الجارية وما قد ينتج عنها من أضرار.

وكانت مديرية الصحة و السكان بمحافظة سوهاج قد نفذت بالإشتراك مع هيئة الإسعاف عملية إخلاء كاملة للمرضى النزلاء بمستشفى سوهاج العام دائرة قسم أول سوهاج من كافه المرضي بجميع الأقسام عقب حدوث تذبذب وإنقطاع للتيار الكهربائي بمبانى المستشفى تم نقل النزلاء لمستشفيات طهطا العام ومعهد القلب و أخميم ومستشفى الصدر من أجل الحفاظ علي صحه و سلامة المرضى.

هذا وقد قامت مدريه الصحة بالأمس بإخلاء 2 حالة تنفس لسيدة بالغة و طفلة 4 أشهر ووضعهم بعنايه حميات سوهاج ونقل 2 حالة حضانة أكسجين و2 حالة عنايه إلى مستشفى الصدر وحالة أزمة قلبية إلى معهد لقلب جاء ذلك عقب حدوث تذبذب وانقطاع للتيار مساء أمس الساعة 12.13دقيقه وعاد في تمام الساعة 1.3 دقائق ولم يتم عوده المرضي الذين تم نقلهم أمس حتي الآن.

واليوم تم نقل ما يقرب من 20 حالة مرضية من نزلاء المستشفى إلى المستشفيات المختلفة بمراكز و مدن محافظة سوهاج وجاءت عملية النقل بحضور الدكتور سامي النجار وكيل وزاره الصحة والدكتورة كريمة حامد مدير المدرية والدكتورة شيماء أحمد والدكتور حسن محروس مدير الطب العلاجي و إيهاب هيكل مدير مستشفي سوهاج العام وفريق الإسعاف.



اعمال الكهرباء



اعمال رفع الكفاءة بالمستشفى



اعمال التطوير بالمستشفى