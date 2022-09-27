ضم مليون أسرة جديدة لـ"تكافل وكرامة" بتكلفة 6 مليارات جنيه.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، العديد من الأخبار الاقتصادية الهامة في النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع ، منها تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ موضحًا أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21٪ والصحة بـ 22٪، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى .

وأكدت مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، حيث تم إقرار حزم استثنائية للحماية الاجتماعية تتمثل في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» لتشمل ضم مليون أسرة جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه.

استعرض النشرة أسعار الذهب حيث تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، استقرار عند نفس مستوى أسعار ختام تداولات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1127 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 967 جنيها.

عيار 24 يسجل 1288 جنيها.

الجنيه الذهب 9016 جنيها.

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم مقتطفات من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل.

قال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "لما نيجي نعرض مشاكل بتقابل مستثمر مش عيب في الحكومة او الدولة ..علشان نتصدى له ونحله علشان ميبقاش فيه مشكلة تعوق الاستثمار".

تابع الرئيس: "كل مشروع عبارة عن دخل إضافى مش للشركة لكل انسان بيشتغل جوه المشروع، مشيرا إلى حجم العمالة الكبير في مصر ، معلقا بالقول: "واتصور ان تكلفته مش كبير مقارنة باللى موجود في العالم".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم القطاع الخاص في مصر يصل إلى 75 %، معلقا: "عكس كتير من الناس يتصور رقم غير كده".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "طيب انتوا النهاردة جادين في حل مسائل المستثمرين بما فيها مستلزمات الإنتاج خلال الشهرين اللى فاتوا ؟ ..اه طبعا".

وأخيرا ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 13.1% لتسجل ما قيمته 2.722 مليار دولار مقابل 2.406 مليار دولار خلال موسم 2020-2021.