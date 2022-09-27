صندوق رعاية المبتكرين: نستهدف طلاب الثانوية العامة ونقدم 49 منحة دراسية هذا العام

كتب محمد صبحى

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، فعاليات الحفل الختامى لمسابقتي: حافز الابتكار 2022، وصناع التغيير 2022، والذى ينظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الابتكارات للفرق الطلابية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، ورفع مستوى مهاراتهم العملية.

وبدأ الحفل بإذاعة فيديو أرشيفى للرئيس السيسى حول مطالبة إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى ومطالبة الحكومة بدعم البحث العلمى والباحثين والعلماء.

كما تناول الفيديو مهام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ودور الصندوق فى اكتشاف المبتكرين والنوابغ من مرحلة مبكرة وهى مرحلة الدراسة الجامعية لإشراك الفرق الطلاب بالجامعات بأفكارهم فى المجالات المختلفة لتوفير الدعم والتطوير والإرشاد وصولا لآخر مرحلة وهى التحكيم.

وقال الدكتور محمد عامر، المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى، إن إجمالى عدد الفرق المشاركة 40 فريقا وسيتم اختيار 3 فرق للفوز فى المسابقتين حافز الابتكار وصناع التغيير، مشيرا إلى أن قيمة الجوائز تصل إلى 450 ألف جنيه جزء منه يصرف للطلاب فى صورة مكافأة وجزء يصرف للجامعات لدعم نفس النشاط مرة أخرى.

وأضاف الدكتور محمد عامر خلال كلمه له بالإحتفالية المنعقدة الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن لقد تم إنشاء الصندوق بالقانون رقم 1 لعام 2019 بناء على توجيهات الرئيس السيسى أثناء كلمته فى عيد العلم، مشيراً إلى أن خلال العام الأول أقر مجلس الإدارة خطة طموحة لتحقيق أهداف الصندوق ومنها اكتشاف المبتكرين فى مصر.

وتابع المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتركين، أنه تم إطلاق برنامج تسريع التسويق لدعم المشروعات الجاهزة والصندوق بصدد التعاقد مع عدد من الجامعات وأطلق برنامج معسكر الابتكار وعلى وشك برنامج لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال.

وأكد أنه لم يقتصر اهتمام الصندوق على الجامعات فقط بل وصل إلى طلاب الثانوية العامة من خلال برنامج أيبك لتأهيل طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا كما بدأ الصندوق برنامج المنح الدراسية لتقديم 49 منحة دراسية فى 7 جامعات فى مجالات دراسية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.