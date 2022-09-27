"صحة الإسكندرية": 13 ألف مستفيد من قسم الأشعة بمستشفى الجمهورية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، توسع خدمات قسم الأشعة بمستشفى الجمهورية العام والذي من الأقسام المميزة بالمستشفيات الحكومية بمحافظة الإسكندرية، حيث قدم خدماته للمرضى من مواطنى غرب الإسكندرية ومطروح، حيث قدم خدمات الأشعة المختلفة لما يقرب من 13 ألف مريض خلال العام الجارى 2022

وقال الدكتور "أحمد إبراهيم" ، مدير المستشفى ،أن قسم الأشعة بالمستشفى يضم وحدات للأشعة السينية والأشعة بالموجات فوق الصوتية والماموجرام لتشخيص أورام الثدى ، كما انضم للقسم خلال الشهر الماضى وحدة الأشعة المقطعية والتي قامت بتقديم خدماتها ل 240 مريض

وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية ،قد أعلنت أن عدد المرضى الذين تلقوا الخدمات الطبية من قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى العامرية العام خلال الفترة من أول يناير حتى آخر أغسطس 2022، بلغ أكثر من 75 ألف مريض ما بين خدمات العمليات والاستقبال والطوارئ والعيادة الخارجية.

ويعتبر قسم جراحة العظام والكسور من الأقسام الكبرى لمستشفى العامرية العام حيث تم إنشاء القسم مع إنشاء المستشفى عام 1960م ليقدم خدماته للمرضى من محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح.

يستقبل القسم حوادث الطرق والإصابات 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع، ويحتوى على عيادة خارجية لمتابعة الحالات واستقبال الحالات العادية ، وقسم داخلي منفصل للقسم حجز لحالات العمليات ووحدة عمليات جراحية ذات مهارة وكبرى على أعلى مستوى يتم فيها عمل عمليات مناظير الركبة والكتف والمفاصل الصناعية والتثبيت الخارجى والمسامير النخاعية و الأسلاك المعدنية وعمليات كسور الحوض.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد مدير المستشفى، أن قوة العمل بالقسم تبلغ 29 طبيب جراحة عظام ما بين استشارى واخصائى وطبيب مقيم يعاونهم 7 من أعضاء هيئة التمريض، كما يشاركهم العمل 6 أطباء التخدير بالمستشفى.