اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية الأهلية: قبول المرحلة الثانية من الثانوية العامة والمعادلة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:59 ص
جامعة الإسكندرية الأهلية: قبول المرحلة الثانية من الثانوية العامة والمعادلة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن قبول المرحلة الثانية من طلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الذين تقدموا بطلباتهم للجامعة واستوفوا شروط القبول والتنسيق، والذين تم تصعيدهم طبقا للأعداد المحددة والموضحة أسمائهم بالقوائم المرفقة.

وطالبت الجامعة الطلاب المذكورين استكمال إجراءات القبول (دفع كامل مصروفات الفصل الدراسى الأول بواقع 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج) بمبنى كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) - سموحة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 وحتي الخميس 29/9/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.


الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة