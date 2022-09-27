جامعة الإسكندرية الأهلية: قبول المرحلة الثانية من الثانوية العامة والمعادلة

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن قبول المرحلة الثانية من طلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الذين تقدموا بطلباتهم للجامعة واستوفوا شروط القبول والتنسيق، والذين تم تصعيدهم طبقا للأعداد المحددة والموضحة أسمائهم بالقوائم المرفقة.



وطالبت الجامعة الطلاب المذكورين استكمال إجراءات القبول (دفع كامل مصروفات الفصل الدراسى الأول بواقع 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج) بمبنى كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) - سموحة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 وحتي الخميس 29/9/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.