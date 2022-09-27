اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:34 م
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شهود عيان يكشفون ملابسات مقتل شاب فى مشاجرة بالعياط

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:00 م
شهود عيان يكشفون ملابسات مقتل شاب فى مشاجرة بالعياط قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث مقتل شاب خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في العياط، وذكروا أن خلافات بين طرفي المشاجرة أدت إلى تشاجرهم، وخلال المشاجرة أصيب المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى، في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة بعد مرور يومين على الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة القتيل، ووجهوا اتهاما للمتشاجرين بالتسبب في مصرعه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في قرية تابعة لمركز العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات بين أفراد من عائلتين، أدت إلى تشاجرهم، وخلال المشاجرة أصيب شاب تصادف تواجده بمكان المشاجرة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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