سفير إسبانيا بالقاهرة: نسعى لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين الفترة المقبلة

كتبت: هناء أبو العز - تصوير خالد كامل

أكد سفير إسبانيا لدى مصر البارو ايرانثو جوتييريث، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا كبيرا ولقاءات سياسية لدعم التعاون بين القاهرة ومدريد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، من أجل العمل على خلق المزيد من فرص ومجالات التعاون بين البلدين.

وأشار السفير الإسباني - في تصريحات للصحفيين اليوم، على هامش النسخة الثانية من " ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا" - إلى أهمية تنظيم العديد من الفعاليات لدفع الشراكة بين البلدين، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات بين رجال الأعمال والشركات من مصر وإسبانيا.

وأعرب عن سعادته للمشاركة اليوم في افتتاح الملتقى بعد أسبوعين فقط من تسلم مهام عمله كسفير لبلاده بمصر، مشيرا إلى أهمية مشاركة تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة في هذا الحدث المهم خلال زيارتها الحالية على رأس وفد رفيع المستوى مكون يضم أكثر من 30 شركة.

واعتبر السفير الإسباني أن مشاركة رجال الأعمال الإسبان اليوم في الملتقى إلى جانب نظرائهم المصريين وشركاء التمويل الدولي سيسهم بقدر كبير في تحقيق مشروعات التعاون التي تم تحديدها بصفة خاصة في مجالات المياه والطاقة المتجددة والنقل.

وأوضح أن الجانبين سيعملان في المستقبل على دفع التعاون في قطاعات أخرى مهمة من بينها التعليم والسياحة والرياضة، مؤكدا وجود إرادة قوية من جانب مصر وإسبانيا لإعطاء المزيد من الزخم للعلاقات خاصة على ضوء التحديات التي يواجهها العالم حاليا بما في ذلك تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من زيادة للتضخم وتأثيراتها على أسواق الطاقة.