رئيس شركة بنى سويف: الالتزام بخطة التطهير الدورية لمحطات مياه الشرب

بنى سويف هانى فتحى

أكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، الاهتمام بتطبيق خطة التطهير الدورية لمحطات مياه الشرب ومتابعة تنفيذها على مستوى فروع الشركة، وكذلك أعمال الصيانة الدورية ومتابعة سير العمل، ضمن الجولات الميدانية والمتابعة الدورية طوال 24 ساعة لمديرى عموم الفروع ونوابهم، والتأكيد باستمرار على جودة المياه المنتجة، والتشغيل الامثل للمحطات والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.

وأضافت فى بيان لها أن ذلك يأتى فى إطار الخطة الموضوعة وحرص الشركة الدائم بالصيانة الدورية والتطهير المستمر والتشغيل الأمثل للمحطات والاهتمام بنظافتها والاهتمام بجودة المياه والالتزام بالمعايير القياسية لإنتاج كوب ماء نظيف بدءا من المأخذ وصولا إلى الصنبور بجميع مراحلها، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، وتأكيدًا على جودة العمل وحسن استغلال الموارد التى تؤدى إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقًا لمعاير قياسية والأرتقاء بسرعة الأداء الخدمى.