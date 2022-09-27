اليوم السابع
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انقطاع المياه عن قرية أطواب ببنى سويف لوجود أعمال تطهير بالمحطة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:45 ص
انقطاع المياه عن قرية أطواب ببنى سويف لوجود أعمال تطهير بالمحطة قطع مياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية أطواب و توابعها مركز الواسطي ، غدا الأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 6 مساءا وذلك لأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه أطواب المدمجة بمركز الواسطي.

وحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، تهيب  بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، كما وفرت الشركة الخط الساخن 15 للأستفسار و الشكاوى.


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