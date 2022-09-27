اليوم السابع
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"حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى كرداسة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 08:00 ص
"حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى كرداسة قافلة طبية
كتبت - مرام محمد

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تطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية، اليوم، وعلى مدار يومين، فى قرية أبو رواش بكرداسة، وذلك فى إطار السعى لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

 

وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.

 

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبى، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية فى عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة.


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قافلة طبية

كرداسة

الجيزة



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