حساب العائلة المالكة البريطانية على تويتر يعلن انتهاء فترة حداد الملكة اليزابيث

كتبت ريهام عبد الله

أكد الحساب الرسمي للعائلة المالكة عبر تويتر، انتهاء فترة الحداد على وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، مشيرا إلى أنه سيبدأ في متابعة أخبار الملك تشارلز، وأفراد العائلة المالكة الآخرين، مع تذكر أعمال الملكة الراحلة.

وقال الحساب في تغريدة قبل قليل، "انتهت الآن فترة الحداد الملكي بعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث، سيستمر هذا الحساب في إظهار عمل الملك والملكة القرينة وأعضاء آخرين في العائلة المالكة، بالإضافة إلى تذكر حياة وعمل الملكة إليزابيث".



حساب العائلة المالكة البريطانية

ومن جهة أخرى خطف المنجم الفرنسي نوستراداموس الأضواء مرة أخرى منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث قيل إنه تنبأ بوفاتها منذ أكثر من 450 عاما.