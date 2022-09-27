أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب على الشباب بزعم تعيينهم بوظائف حكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية - على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض العاملين بالجهات الحكومية - على خلاف الحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.