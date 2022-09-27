جامعة الإسكندرية تنهى أزمة فصل 497 طالبا بكلية التربية الرياضية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية في أبو قير، عن حل مشكلة 497 طالب تعرضوا للفصل بسبب إنذارات المعدل الأكاديمي وفقا للائحة، حيث تم إلغاء إنذار من الإنذارين المسجلين مسبقا لعدم علمهما بأحدهما ليبقى لهم فرصة جديدة.

وأضاف بلال في بيان اليوم، أن مجلس جامعة الإسكندرية اعتمد اليوم قرار توصية مجلس كلية التربية الرياضية ابو قير بتاريخ 26 سبتمبر بخصوص حالة 497 طالب من المستوى الثاني وتضررهم من عدم وصول الإنذارات الأكاديمية وما ترتب على ذلك من عدم اعلامهم بإنخفاض المعدل الأكاديمي عن 2 وفق لائحة الساعات المعتمدة وتعرضها للفصل من الدراسة .

وأوضح أن القرار صدر بإحتساب انذار أكاديمي واحد فقط للطلاب ، وأن يستكمل الطلاب دراستهم بالكلية ويكونوا تحت المراقبة الأكاديمية.

وطالب عميد تربية رياضية، جميع طلاب الكلية بضرورة الالتزام والانتظام بالدراسة وقراءة اللائحة الطلابية للساعات المعتمدة جيدا وخاصة الطلاب الجدد والمتابعة المستمرة مع الإرشاد الأكاديمي ، والمتابعة المستمرة للبريد الأكاديمي لكل طالب والذي سيتم إرسال اي إنذارات اكاديمية عليه.