رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال الكشف الطبى فى كلية السياحة والفنادق

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكلية للعام الجامعي الجديد 2022 / 2023م، وكذا إجراء المقابلات الشخصية بالأقسام للطلاب، والبالغ عددهم 117 طالبا وطالبة للمرحلتين الأولى والثانية.

وشهد اليوم تنظيم محاضرة تعريفية بأقسام الكلية المختلفة لجميع الطلاب من جانب السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، فيما يخص الأقسام العلمية والبرامج المميزة، وذلك بحضور الاستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

واطمأن الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة على حسن سير إجراءات توقيع الكشف وتوافر كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بالتزام الطلاب بالتعليمات والإرشادات خلال فترة إجراء الكشف الطبى.

وفى نفس السياق أكد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على أن أعمال توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعى الجديد 2022/2023، تسير بانتظام داخل الجامعة منذ انطلاقها يوم 18 من سبتمبر الجارى، وجاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد لكلية الآثار بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، والذى رافقه خلال الجولة السادة وكلاء كليتى الآثار والحاسبات والمعلومات، واطمأن الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، على حسن سير إجراءات توقيع الكشف وتوافر كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بالتزام الطلاب بالتعليمات والإرشادات خلال فترة إجراء الكشف الطبى.

يشار إلى أن مواعيد توقيع الكشف الطبى للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لجامعة الأقصر بدأت من 18 سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته، وفقا للجدول للكشف الطبي لكافة الكليات وهو كالتالى:- (كلية السياحة والفنادق يوم 26 سبتمبر - كلية الطب يوم 27 سبتمبر - التخلفات في يومي 28 و29 سبتمبر)، وعلى الطلاب المتقدمين بضرورة إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية توقيع الكشف الطبي.