مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل مريضة تعانى من سمنة مفرطة للعلاج والمتابعة

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه بالتنسيق مع منظومة الشكاوي برئاسة مجلس الوزراء استقبلت مستشفيات جامعة المنوفية مريضة من قرية أشليم مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تعانى من سمنة مفرطة ويبلغ وزنها تقريباً 250 كجم وتم نقلها عن طريق هيئة الإسعاف المصرية وقوات الدفاع المدنى بمديرية أمن المنوفية، وكان في استقبال الحالة الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب جامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم مدير مستشفي الطوارئ.

كما قام الدكتور حاتم محمود سلطان أستاذ جراحة المناظير والسمنة المفرطة برفقة فريق من أطباء قسم الجراحة بمناظرة الحالة، وقام الدكتور حاتم سلطان بوضع خطة علاج تتضمن عمل الفحوصات الطبية المختلفة من أشعات وتحاليل مختلفة ووظائف تنفس ومنظار معدة وتم تشكيل فريق من أطباء التخدير، العلاج الطبيعي، والنفسية العصبية لمتابعة الحالة وتجهيزها لإجراء الجراحة المطلوبة .

وقامت إدارة مستشفيات جامعة المنوفية بحجز المريضة بالجناح الفندقي بالمستشفيات الجامعية لإجراء كافة الحوصات الطبية لها وعمل جميع العروض الطبية من مختلف التخصصات، وتم تكليف إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفيات الجامعية بمتابعة جميع إجراءات الحالة على مدار الساعة.



السيدة تعانى سمنة مفرطة