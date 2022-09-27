اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:30 م
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تحرير محاضر لـ7 مكتبات و3 محلات حلويات لعدم الإعلان عن الأسعار ببنها

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:27 م
تحرير محاضر لـ7 مكتبات و3 محلات حلويات لعدم الإعلان عن الأسعار ببنها محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة المديرية حملة مكبرة استهدفت مكتبات بيع المستلزمات الدراسية والشنط المدرسية ومصانع الحلويات لبيان مدى الإلتزام المسؤولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بناء على تعليمات معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع حلويات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة قيد بالسجل الصناعى ووجود سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادة صحية وضبط مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع طحينة عثر به على مستلزمات إنتاج ومواد مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر لمدير مسؤول عن معرض حلوانى شهير بمدينة بنها لعدم الإعلان عن أسعار الحلويات، وتمكنت الحملة من تحرير محاضر لـ 7 مكتبات تقوم بعرض أدوات مدرسية لعدم الإعلان عن أسعار الأدوات المدرسية وعدم وجود ترخيص وسلع مجهولة المصدر.


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تموين القليوبية

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محافظة القليوبية

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مصنع حلاوة طحينية



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