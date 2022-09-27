محافظ القليوبية يترأس اللجنة العامة لحماية الطفل ورعايته فى كافة الظروف

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاجتماع الدوري للجنة الحماية العامة للطفل بالمحافظة، التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، لاستعراض جهود اللجنة والمبادرات التي تنفذها على أرض المحافظة، لحماية الأطفال وتمكين أسرهم من رعايتهم وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية كالأزهر و الأوقاف و الكنيسة والتضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، واللواء عمرو أبو راية نائب مدير امن القليوبية، والمهندس على يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، وسماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيمان السيد وكيل وزارة القوي العاملة، والدكتور أسامة فودة مدير عام التامين الصحى، والشيخ عبد الجواد الدسوقي رئيس المنطقة الازهرية، والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف، والقس سمعان كرم ممثل عن الكنيسة ومدير عام التأمين الصحى، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومسئولي الوحدة العامة لحماية الطفل.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع على أهمية برنامج حماية الطفل، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودوره فى حماية حقوق الأطفال وتوعية الأمهات وتنمية مهاراتهن فى تربية أبنائهن ودعم أسرهن، مؤكدا على التنسيق الكامل وتضافر كافة الجهود، بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى، لإنجاح برنامج حماية الطفل على أرض المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة منه، موجهاً بدراسة كافة الآليات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا ذات الأهمية الخاصة لدورها الهام فى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

وقد استعرض الاجتماع جهود المجلس بالمحافظة، فى عددٍ من الملفات مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات كمبادرة تنمية المدارس بمراكز المحافظة.