اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:29 م
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بيع 11.5 ألف قنطار قطن فى بنى سويف بسعر يتراوح من 3915 لـ3980 جنيها

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:00 م
بيع 11.5 ألف قنطار قطن فى بنى سويف بسعر يتراوح من 3915 لـ3980 جنيها قطن -أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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عقدت منظومة تسويق الأقطان، اليوم الثلاثاء، مزادا لبيع أقطان محافظة بنى سويف، فى إطار مزادات بيع قطن جيزة 95 بالصعيد.

وأظهرت بيانات المزاد التى حصل عليها "اليوم السابع"، إن سعر فتح المزاد بلغ 3481 جنيها ، حيث تم بيع الكميات بأسعار تتراوح من 3915 جنيها حتى سعر 3980 جنيها للقنطار الواحد .

ويشار إلى أن أعلى سعر لبيع القنطار الواحد من قطن الصعيد بمحافظة الفيوم بلغ نحو 5155 جنيها بزيادة تصل لنحو 1400 جنيه عن سعر الموسم الماضى، حيث كانت الأسعار تتراوح من 3700 لـ 3860 جنيها للقنطار، مما يمثل دعما كبيرا للمزارعين ودعما للتوسع فى زراعات القطن.

كما أن أسعار البيع التى فازت بها شركات القطاع الخاص فى المزاد الأول  تراوحت من 5100 لـ5155، وسعر فتح المزاد كان 3805 جنيهات للقنطار  

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.


القطن

مزادات القطن

قطاع الاعمال العام

بيع القطن

بنى سويف



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