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بدء مؤتمر توقيع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:19 م
بدء مؤتمر توقيع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية مؤتمر توقيع عقود أكبر مشروع قومى
كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

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بدأ منذ قليل حفل توقيع وزارة التموين وزارة  التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مشروع قومي تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام بحضور اللواء اح /هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار/ مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.


التموين

المستودعات الاستراتيجية

مخزون السلع

المخازن الاستراتيجية

اليوم السابع بلس



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