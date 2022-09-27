انخفاض سعر نفط عُمان ليسجل 84.24 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمى اليوم الثلاثاء، تسليم شهر نوفمبر القادم 84.24 دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 22 سنتًا مقارنةً بسعر يوم أمس الإثنين والبالغ 84.46 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 103.21 دولار للبرميل، منخفضًا 9.72 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجلت أسعار النفط اليوم 85.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.08 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار على ارتفاع طفيف.