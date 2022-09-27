اليوم السابع يطلق حملة "كن صديقا للبيئة" تزامنا مع قمة المناخ

كتبت منال العيسوى

أطلق اليوم السابع مبادرة تحت شعار " كن صديقا للبيئة" للتوعية بالمفاهيم البيئية بالسلوكيات الصحيحة تزامنا مع انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل.

وتستهدف الحملة التوعية بأهمية البعد عن الأشياء المضرة بالبيئة والطبيعة والمناخ ، وتتضمن المبادرة عمل محتوى مبسط للتوعية بالبيئة عن طريق ربطها بتفاصيل الحياة اليومية للإنسان سواء في العمل أو المنزل، والسلوكيات الحياتية من سفر ورحلات واحتفالات وخروجات ، حتى طريقة شراء المنتجات والملابس والأجهزة الكهربائية، ستشمل كافة التفاصيل التي يمارسها الشخص في يومة العادى ، وطرق الحلول والتعامل معها بشكل يجعلها سلوكيات خضراء.

كان اليوم السابع اطلق قسما خاص بقمة المناخ ، ايمانا منا بأهمية الوعى البيئي والمشاركة الفعالة للمصريين، ومتابعة فاعليات استضافة مصر للقمة العالمية للتغيرات المناخية، ودور الاعلام في المساهمة في تشكيل هذا الوعى بمتابعة كل جديد على مدار الأيام المقبلة المتبقية على .

وضم جميع التفاصيل والموضوعات المرتبطة بالمؤتمر والوفود المشاركة والموضوعات المطروحة بالجلسات ، والمبادرات الإفريقية والأيام الموضوعية للمؤتمر، ونشر ضخ اخبارى متنوع بكل أشكال المحتوى الإعلامى فيديو البومات صور ، تغطية لقاءات ، مبادرات مجتمعية تصريحات خاصة ، بالإضافة لكل الاخبار المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ على المستوى المحلى لكافة الوزارات المعنية والسفارات ومجلس الوزراء والبرلمان و رئاسة الجمهورية وعلى المستوى العربى حول مؤتمر المناخ والمستوى العالمى، بالإضافة الى تغطية لحظة بلحظة للاستعدادات الخاصة بالقمة العالمية وتطورات المناقشات، والمفاوضات الدولية حول حل مشكلات التغير المناخي من خلال الخبر والتحقيق والتقرير والمقال بمشاركة نخبة واسعة من المتخصصين في شئون البيئة والمناخ.

تحت شعار "كوكبنا" وتزامنا مع انطلاق قمة المناخ COP27كما أطلق تليفزيون اليوم السابع سلسلة من الفيديوهات التعريفية والتغطيات الإخبارية المتميزة لتغطية كافة الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والتغير المناخى، فى إطار الحرص والاهتمام العالمى بقضايا التغير المناخى، وتزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة COP27. وكذلك لتوعية الرأى العام العربى عامة والمصرى خاصة، بخطورة القضية البيئية وانعكاساتها على حياتنا جميعا، شملت الحملة فيديوهات تعريفية بقضايا البيئة المختلفة وكذلك تغطيات إخبارية متميزة مع مختلف الخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن، إلى جانب البرامج المتخصصة والتى تهدف لرفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربى والمصرى بأهمية قضايا البيئة وآثارها على سكان كوكب الأرض. ..

جدير بالذكر، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر ، ويعمل على إتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في أفريقيا من خلال تبادل المحادثات الهامة بين الدول فى قارات العالم المختلفة.