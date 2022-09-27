اليوم.. الأقصر تنظم احتفالية بمعابد الكرنك تزامنا مع يوم السياحة العالمى

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، احتفالية داخل مركز الزوار بمعابد الكرنك، وذلك للاحتفال بيوم السياحة العالمى بمشاركة ممثلي وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وهيئة التنمية السياحية، ومكاتب البرامج الأجنبية والتنمية الأثرية والتنمية السياحية بديوان المحافظة وبعض من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وممثلي الفنادق والشركات السياحية.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات إحتفالية يوم السياحة العالمى، عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وعروض غنائية وفلكلورية لطلاب المدارس مرتدين الزى الفرعونى، كما تشمل الاحتفالية أيضاً عروضًا موسيقية وطابور من حملة الإعلام، وذلك بالتعاون ما بين مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وإدارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه قررت وازرة السياحة والآثار، فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية اليوم الثلاثاء، للزيارة أمام الزائرين مجاناً وذلك بجميع محافظات الجمهورية، بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

ووفقًا لقرار وزارة السياحة والآثار سيتم السماح بدخول الزائرين المصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانا في يوم الـ 27 من سبتمبر القادم بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

ويستثنى من القرار مقابر توت عنخ امون ونفرتاري وسيتي الأول ورمسيس السادس وأهرامات الجيزة من الداخل، ويفتح المتحف المصرى أبوابه للجمهور مجانًا يوم الثلاثاء المقبل 27 سبتمبر وذلك احتفالاً بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات، وذلك للمصريين والعرب ودول القارة الأفريقية والأجانب المقيمين.