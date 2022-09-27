اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان تودع رئيس الوزراء السابق شينزو آبى وسط تشديدات أمنية.. صور

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 08:44 ص
اليابان تودع رئيس الوزراء السابق شينزو آبى وسط تشديدات أمنية.. صور جانب من جنازة شينزو آبى
وكالات

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في جنازة توافد إليها المشاركون من بقاع العالم، بين قادة ومسؤولين، تودع اليابان رئيس وزرائها الراحل شينزو آبي، بعد 81 يوما من مقتله بالرصاص في محفل سياسي.

الجنازه

وحسب موقع العين الإماراتى، بدأت مراسم الجنازة الضخمة، صباح الثلاثاء، في حضور يقدر بحوالي 6 آلاف ضيف، وتقام في قاعة نيبون بودوكان بالعاصمة طوكيو.

جانب من جنازة رئيس الوزراء اليابانى السابق
 
 
وخيم الحزن على أجواء الجنازة، واتشح جميع الضيوف بالسواد، في حداد على رئيس الوزراء والسياسي المخضرم، الذي شب ناظره في السياسة، التي ورثها من أسرته.
 
رئيس الوزراء السابق
وفيما تسعى السلطات إلى تجنب حدوث قصور أمني على غرار ما جرى في حادث اغتياله في شهر يوليو، يطغى حضور الوفود الدولية على الجانب الشعبي والعائلي من الجنازة.
 
جانب من الجنازه
واغتيل آبي برصاص رجل كان يحمل سلاحا محلي الصنع أطلق عليه النار من مسافة قريبة أثناء حملة انتخابية في مدينة نارا غرب البلاد.
 
جنازة شينزو ابى
 

وسبب اغتيال آبي ذلك صدمة في اليابان، التي نادرا ما تشهد جرائم عنيفة وتميل الشخصيات المرموقة فيها إلى التنقل بحراسة بسيطة فقط.

أرملة شينزو آبى
 

وأقرت السلطات اليابانية، وكذلك رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بوجود قصور أمني ساهم في مقتل آبي.

جانب من مراسم الجنازة
 

 


اليابان

شينزو ابى

جنازة شينزو ابى

طوكيو

شينزو آبي



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