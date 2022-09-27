بدء مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) لقطات حية من مراسم تشييع الجنازة حيث عزفت موسيقى النشيد الوطني لليابان، وذلك بحضور رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميو ونظيره الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الأُسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، فضلا عن مشاركة عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

كما تم رفع الأعلام في المكاتب الحكومية في جميع أنحاء اليابان إلى نصف الصاري؛ حدادا على رئيس الوزراء الأسبق الذي لقى مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في الثامن من يوليو الماضي أثناء إلقائه خطاب في حملة انتخابية في مدينة (نارا) غربي البلاد.

وقام الآلاف من اليابانيين بوضع باقات الزهور خارج القاعة؛ للتعبير عن احترامهم وتقديرهم لشينزو آبي.