"الهجرة" والوكالة الألمانية تعلنان فتح باب التسجيل لشغل وظائف فى ألمانيا

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الدولة لل هجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التقديم للباحثين عن فرص في مجالات الخبازة والفندقة والضيافة والتشييد والبناء، و ذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

يأتى ذلك فى إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة لتنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل فى ألمانيا، فى ضوء تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية والذى يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.

ويبدأ اليوم التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، يبدأ من اليوم وحتى 10 من أكتوبر 2022م، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين فى القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، كذلك سيتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة أونلاين حول البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف فى ألمانيا قبل المقابلات، وسيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.



وسيتم اختيار المتقدمين سيتم وفقا للشروط التالية، أن يكون المتقدم:

• مقيم/ة في جمهورية مصر العربية وت/يحمل الجنسية المصرية.

• باحث/ة عن عمل.

• العمر بين 18 و25 سنة بحلول يونيو 2023.

• حاصل/ة على شهادة تعليم ثانوية (عامة أو فنية).

• ألا يكون حاصل/ة على مؤهل أكاديمي.

• خبرة قصيرة المدى في المجال المرغوب الالتحاق به ستكون ميزة.

• المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

• للذكور: الإعفاء أو استكمال الخدمة العسكرية.



المستندات المطلوبة: • صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية.

• صورة من شهادة المدرسة الثانوية.

• سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD، يرجى تحميل نموذج السيرة الذاتية المرفق وتعبئته، ثم إرساله عبر البريد الإلكتروني مع الاستمارة والمستندات المطلوبة.

• للذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الخدمة العسكرية.



- مزايا البرنامج: سيحصل من يتم اجتيازه لمرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين المختارين على برنامج تدريبي مكثف بالقاهرة والذي سيستمر حوالي 7 أشهر؛ بهدف الإعداد والتأهيل قبل المغادرة والتدريب في ألمانيا وذلك على النحو التالي:

• دورات واختبارات للغة الألمانية لمستوى B1على أن يتحمل البرنامج التكاليف الخاصة بذلك.

• ندوات تعريفية بشأن البرنامج وأهدافه بصورة منتظمة مع الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج.

• برامج تحضيرية للحياة اليومية والإدماج في بيئة العمل في ألمانيا.

• دورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية، وخطابات التحفيز، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا.

• دعم مادي خلال فترة الإعداد والتوجيه في القاهرة للتركيز على تدريبات ودورات البرنامج.

• تغطية كاملة للتأشيرة وتكاليف السفر إلى ألمانيا.

مزايا عينية لدمج المرشحين النهائيين عند الوصول إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر.



عملية الاختيار: سيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA). كذلك سيتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة أونلاين حول البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات. سيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.



إرشادات عملية التقديم: • يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج (MoSEEEA) على البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg

• لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد (برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا).

• لن يتم النظر في الطلبات المرسلة بدون السيرة الذاتية

• برجاء إرسال الاستمارة بعد ملئها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغةword

• يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير.

لتحميل استمارة التقديم، عبر الرابط:

https://bit.ly/3UE54KZ

لتحميل ملف السيرة الذاتية وكامل التفاصيل، عبر الرابط:

https://bit.ly/3BK1NkB