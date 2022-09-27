وقالت مارجريت فيستاجر نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية المسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - إن "الإجراءات المعتمدة اليوم ستُكمل مخطط قانون الطاقة المتجددة الألمانى الذى تم تصميمه لدعم إنتاج الكهرباء صديق البيئة، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبى، كما ستمنع التدابير الجديدة التعويض المفرط للمنتجين في أوقات ارتفاع أسعار الكهرباء وتساعد على زيادة استقرار الشبكة من خلال تعظيم الاستفادة من الألواح الشمسية الصغيرة على الأسطح ونشرها، وستعمل هذه الإجراءات الإضافية أيضا على المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ودعم أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية".

وبحسب البيان، كانت ألمانيا قد أخطرت المفوضية بخططها لاعتماد ثلاثة تدابير إضافية في سياق مخطط دعم إنتاج الطاقة EEG 2021 الذى وافقت عليه المفوضية فى أبريل 2021 لتعزيز أهداف حماية المناخ وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة. ومن خلال التدابير الإضافية الثلاثة، التزمت ألمانيا بمزيد من الآليات الموجهة نحو تعزيز سوق إنتاج الكهرباء الخضراء وتقديم تدابير مخصصة لمختلف مصادر الطاقة المتجددة. وتشمل هذه الإجراءات تقديم حوافز مالية للمستهلكين من أجل الاستثمار في المنشآت الشمسية الكهرو ضوئية الصغيرة على الأسطح، بهدف تغذية المزيد من الكهرباء في الشبكة بدلاً من استخدامها فقط للاستهلاك الذاتي.