المفوضية الأوروبية تعطي تقييما إيجابيا لطلب إيطاليا الحصول على مساعدات

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أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تقييمًا أوليًا إيجابيًا للطلب الثاني لإيطاليا للحصول على مساعدات بقيمة 21 مليار يورو، منها 10 مليارات في صورة منح و11 مليارا على هيئة قرض، في إطار مرفق التعافي والمرونة، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم المالي واسع النطاق استجابة للتحديات التي شكلها وباء كورونا للاقتصاد الأوروبي.



وأفاد بيان على موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني أنه في 28 يونيو 2022، قدمت إيطاليا إلى المفوضية طلب مساعدة بناءً على تحقيق 45 هدافًا محددا في قرار المجلس التنفيذي للحصول على الدفعة الثانية من المساعدات. وتغطي تلك الاهداف الإصلاحات في مجالات التوظيف العام (كجزء من إصلاح أوسع للإدارة العامة) والمشتريات العامة ومهنة التدريس وإدارة الضرائب والرعاية الصحية الإقليمية. ويشمل طلب الدفع استثمارات في مجالات السياسة الرئيسية بما في ذلك انترنت النطاق العريض للغاية و5G والبحث والابتكار والسياحة والثقافة والهيدروجين والتجديد الحضري ورقمنة المدارس. ويتضمن طلب الدفع هذا أيضًا استثمارًا لدعم إصلاح نظام العدالة وتقليل تراكم القضايا.



وقدمت السلطات الإيطالية أدلة مفصلة وشاملة تثبت تحقيق الأهداف الخمسة والأربعين. وقامت اللجنة بتقييم دقيق لهذه المعلومات قبل تقديم تقييمها الأولي الإيجابي لطلب الدفع.



وتتضمن خطة التعافي والمرونة الإيطالية مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح في ستة مجالات. سيتم دعم الخطة بـ 191.6 مليار يورو، 69 مليار يورو في شكل منح و122.6 مليار يورو في شكل قروض، وتم صرف 13 ٪ منها (9 مليارات يورو في شكل منح و 15.9 مليار يورو في شكل قروض) لإيطاليا في التمويل المسبق في 13 أغسطس2021. وعلاوة على ذلك، تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 21 مليار يورو لإيطاليا في 13 أبريل 2022.



وتعتمد المدفوعات بموجب إطار الاستجابة السريعة على الأداء وتتوقف على قيام الدول الأعضاء بتنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطط التعافي والقدرة على الصمود الخاصة بها.



وستتبنى المفوضية القرار النهائي بشأن صرف المساهمة المالية بعد إجراءات الفحص والاعتماد.