المدن الجامعية تستعد لاستقبال العام الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة

كتب محمد صبحى

تمهيدا لبدء عام جامعى جديد تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية؛ وذلك فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تابع الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة الانتهاء من أعمال تجهيز المبانى وإعدادات غرف إقامة الطلاب، واطمأن على أنها مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية؛ لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، وقال: إن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم فى أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، ذلك حرصًا على أبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية؛ وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.

وحرصًا على سلامة الطلاب شدد رئيس جامعة حلوان على أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين كافة بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية بجامعة حلوان.