الكويت: المحكمة الدستورية ترفض الطلب المستعجل بوقف الانتخابات التشريعية

إيمان حنا

قضت المحكمة الدستورية بجلستها، المنعقدة الثلاثاء، بغرفة المشورة، بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية، وبرفض طلبه المستعجل بوقف الانتخابات مؤقتا. وفق "الأنباء الكويتية".

وقد أكد مجلس الوزراء الكويتى جاهزية جميع الترتيبات على مستوى وزارات الداخلية والعدل والبلدية والصحة والتربية والإعلام لإنجاح العملية الانتخابية التى سوف تنطلق الخميس.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقى الدكتور أحمد الهاجرى، أنه سيتم إصدار شهادة لمن يهمه الأمر صالحة لمدة يوم واحد لمن فقد جنسيته الأصلية لتمكينه من الإدلاء بصوته، ومن الأهمية توافر البطاقة المدنية.

وأوضح الهاجرى أن بيانات الناخبين متوافرة على تطبيق «سهل» وهي: الدائرة، رقم الجدول، مكان الاقتراع، رقم القيد، ورقم اللجنة، إلى جانب توفير خط ساخن يعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء للرد على استفسارات الناخبين.