اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: المحكمة الدستورية ترفض الطلب المستعجل بوقف الانتخابات التشريعية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:47 م
الكويت: المحكمة الدستورية ترفض الطلب المستعجل بوقف الانتخابات التشريعية انتخابات الكويت - أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية بجلستها، المنعقدة الثلاثاء، بغرفة المشورة، بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية، وبرفض طلبه المستعجل بوقف الانتخابات مؤقتا. وفق "الأنباء الكويتية".

 

وقد أكد مجلس الوزراء الكويتى جاهزية جميع الترتيبات على مستوى وزارات الداخلية والعدل والبلدية والصحة والتربية والإعلام لإنجاح العملية الانتخابية التى سوف تنطلق الخميس.

 

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقى الدكتور أحمد الهاجرى، أنه سيتم إصدار شهادة لمن يهمه الأمر صالحة لمدة يوم واحد لمن فقد جنسيته الأصلية لتمكينه من الإدلاء بصوته، ومن الأهمية توافر البطاقة المدنية.

وأوضح الهاجرى أن بيانات الناخبين متوافرة على تطبيق «سهل» وهي: الدائرة، رقم الجدول، مكان الاقتراع، رقم القيد، ورقم اللجنة، إلى جانب توفير خط ساخن يعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء للرد على استفسارات الناخبين.


الكويت

انتخابات مجلس الامة الكويتى

اخبار الكويت

الانتخابات التشريعية فى الكويت



الموضوعات المتعلقة

انتخابات الكويت 2022.. التصويت بالبطاقة المدنية للمرة الأولى فى تاريخ الكويت.. وزير العدل: حريصون على انتخابات بدون شوائب.. مصادر حكومية: مرسوم الدعوة للانتخابات لن يصدر إلا بعد تحصين الكشوف الانتخابية

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:00 م

انتخاب الكويت لعضوية المجلس الرئاسى لمنظمة "فاو" للمرة الخامسة

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 12:30 م

انتخاب الكويت بالاجماع مقررا فى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

الخميس، 27 سبتمبر 2018 04:07 م

الوطنية للانتخابات: الكويت ثم السعودية الأكثر تصويتا فى انتخابات الخارج

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:36 م

الوطنية للانتخابات: الكويت ودبى وجدة الأكثر تصويتا فى لجان الخارج

الجمعة، 16 مارس 2018 01:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة