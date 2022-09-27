العثور على سردابين أسفل منزل مواطن للتنقيب عن الآثار فى أسوان

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التنقيب والتعدى على الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة أسوان) بالحفر والتنقيب غيرالمشروع عن الآثار بمسكنه .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بداخل مسكنه على حفر بعمق 4 أمتار ينتهى بسردابين ، وكذا تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب، بمواجهته اعترف بقيامه بالحفر غير المشروع بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.