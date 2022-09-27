اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف 7 حقائق مهمة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:16 ص
الصحة تكشف 7 حقائق مهمة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل جدرى القرود
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الحقائق المهمة حول مرض جدرى القرود تمثلت الحقائق فى الآتى: 
 
1- جدرى القرود مرض يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما، ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات.
 
2- يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص، ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال وخاصة من يمارسون الشذوذ الجنسى.
 
3- يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال:- 
 
4- الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب.
 
5- التواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس.
 
6- الممارسات الجنسية المختلفة سواء مهبلى أو شرجى أو الجنس الفموى أو القبلات.
 
7- الملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب.

الصحة

جدرى القرود

الممارسات الجنسية

وزاره الصحه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة