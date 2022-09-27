السيطرة على حريق بمحل أدوات معمارية من طابقين بطهطا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمحل مكون من طابقين بدائرة قسم شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج وذلك عقب الدفع بسيارة إطفاء تم محاصرة النيران ومنع إنتشار الحريق ولا توجد إصابات أوخسائر بالأرواح وأنحصرت التلفيات في إحتراق بعض الأدوات المعمارية بالمحل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج يفيد بنشب حريق بمحل أدوات معمارية بدائرة القسم وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الجريق وإخمادة والحد من إنتشاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث القسم بنشوب الحريق بمحل بندر طهطا أنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بمحل أدوات معمارية " مكون من طابقين " ملك المدعو حماده ا ا 39 سنة صاحب محل أدوات معمارية ويقيم بندر طهطا وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك المحل أيد مضمون ما جاء بالتحريات ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض الأدوات المعمارية ونفي الشبهة الجنائية تم عمل المعاينة التصورية وتم إخطار الجهات المختصة وتحرر المحضر اللازم وتولت جهة التحقيق المختصة شؤنها حول الواقعة.