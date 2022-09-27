السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفل بـ"الفستان الأحمر".. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

استضافت السفارة البريطانية بالقاهرة أمس معرض "الفستان الأحمر وجوائز الأزياء المصرية"، احتفالا بالتعاون البريطاني المصري في مجال صناعة الأزياء والموضة، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

سليمة الجبالى والسيدات من بدو سيناء اللواتى شاركن فى تطريز الفستان

وقد تم عرض "الفستان الأحمر" ضمن فعاليات المعرض، وهو مشروع تطريز تعاوني عالمي بدأ منذ ثلاثة عشر عاما، وقد صممته الفنانة البريطانية كيرستي ماكلاود، بالإضافة إلي ذلك تضمن المعرض تصميمات الفائزين بجوائز الأزياء المصرية والمتأهلين للتصفيات النهائية في مجال تصميم الملابس والمجوهرات والاكسسوارات.

وقد شاهد الحاضرون للحفل تفاصيل التطريز الرائعة على الفستان الأحمر الذي يوفر منصة فنية للنساء المستضعفات حول العالم، لنسج قصصهن الشخصية.

وقامت أكثر من ثلاثمائة سيدة من أكثر من أربعين دولة بالعمل على هذا الفستان، بما في ذلك لاجئات فلسطينيات وسوريات وأوكرانيات، وضحايا الحرب في رواندا، و خمسين امرأة بدوية في مصر بدعم من مؤسسة فن سينا في سانت كاترين، وهي مبادرة تهدف إلى الحفاظ على التقاليد والثقافة البدوية من خلال الحرف اليدوية والتطريز.

وتم عرض الفستان الأحمر في صالات العرض والمتاحف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معرض ماغيت في باريس، ومتحف الأزياء والنسيج في لندن، والأكاديمية الملكية للفنون في لندن، وحفل جوائز تطريز بريميو في إيطاليا حيث فاز الفستان بالجائزة الأولى في عام 2015.

وبعد جولة استمرت ثلاثة عشر عامًا حول العالم ، انتهت أعمال التطريز اليدوي للفستان في مارس من هذا العام، ليظهر الفستان الأحمر الآن كقطعة فنية كاملة في السفارة البريطانية في مصر، تكريمًا لـخمسين سيدة مصرية ممن شاركن في تصميم أكبر قطعة من هذا الفستان.

أما بالنسبة لجوائز الأزياء المصرية، فقد تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام من قبل مجلس الأزياء والتصميم المصري بالتعاون مع شركة مراكز ومول العرب والمجلس الثقافي البريطاني في مصر.

وفي فبراير، أقيم حفل توزيع الجوائز مع إعلان أربعة مصممين فائزين وهم: مارينا عازر من فئة المصممين الشباب، معاذ البحيري من فئة المصممين الناشئين، وجاري من فئة مصممي الإكسسوارات ، وريم جانو من فئة مصممي المجوهرات.

تضمنت الجائزة رحلة للفائزين مع سوزان ثابت، العضو المؤسس لمجلس الأزياء والتصميم المصري ، للمشاركة في أسبوع الموضة بلندن.

وتعليقا على الحدث، قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: "لقد كانت مصر المعلم الأساسي لأفضل أنواع القطن في العالم، والدولة الرائدة في مهارات الأناقة وتصميم الأزياء لقرون عديدة. إنه لأمر رائع أن نشهد هذا التعاون البريطاني المصري المتزايد في صناعة الأزياء والمنسوجات. إن جوائز الأزياء المصرية وتصميمات الفائزين هي تعبير حقيقي عن الموهبة الموجودة هنا في مصر. نحن والمجلس الثقافي البريطاني فخورون بدعم وعرض جميع أعمالهم. كما أنني فخور أيضًا بأن السفارة استضافت عرض "الفستان الأحمر" الرائع للفنانة البريطانية كيرستي ماكلاود، وهو تحفة فنية في التصميم والتطريز، صُنع بمساعدة خمسين امرأة مصرية من سانت كاترين في سيناء. تجول الفستان في جميع أنحاء العالم ، ولكن من المناسب جدًا عودته إلى مصر، وينبغي علينا الاحتفال بمهارة وصناعة النساء اللاتي ساعدن في تطريزه ."