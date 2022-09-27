السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة أسطوانة بوتاجاز بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.أ"عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز من المجنى عليها "ك.م" بالإكراه بدائرة مركز دار السلام .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد ومحمد سعد، وبأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهم بالتسلل إلى مسكنها ليلا وقام بسرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل منزلها بالإكراه وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.