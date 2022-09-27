السجن المشدد 5 إلى 10 سنوات لـ5متهمين بسرقة سيارة أسمدة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة, وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكاوي ,والمستشار أمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة السيد البتانوني ,بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من " م.م.ش" و " ج.ح.ال" والسجن المشدد 5 سنوات لكل من " ر.م.ر" و " أ.م.ر" و" م .ه.ع" لاتهامهم بالسرقة بالإكراه .



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 14 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ بسرقة سيارة محملة بكميات من الأسمدة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، أنه حال سير المجني علية " م.ج.ا" سائق بالسيارة النقل الثقيل قيادته متوجة بالحملة علي السيارة بالطريق العام ، طلب منهم المتهم الأول " م.م.ش" توصيلة في طريقه اللي أنه فوجئ بباقي المتهمين كل من " ج.ح.ال" و " ر.م.ر" و " أ.م.ر" و" م .ه.ع" يشهرون الأسلحة البيضاء في وجهه، واستولوا علي السيارة والأسمدة المملوكة لشركة الأسمدة ، وهاتفه المحمول ومبلغ مالي ، وقاموا بإنزاله من السيارة، وعصب عينه وتقييده واحتجازه حتي الانتهاء من سرقة الأسمدة.

وعقب الابلاغ عن الواقعة وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة ، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .



