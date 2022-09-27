السجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار فى الشابو المخدر بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر"الميثامفيتامين"، واحراز سلاح نارى بدائرة مركز البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وهادى هائل هريدى بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من جوهر"الميثامفيتامين" كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح نارى بحوزته ،وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
السجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار فى الشابو المخدر بسوهاجالثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:18 م
سجن
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر"الميثامفيتامين"، واحراز سلاح نارى بدائرة مركز البلينا.
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