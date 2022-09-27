جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، بنقيبي المحامين فى بيروت ناضر كسبار وفي طرابلس ماري تريز القوال؛ لبحث الترتيبات التي أعدت لانعقاد مؤتمر حول اللامركزية الإدارية الشهر المقبل فى بيت المحامى (نقابة المحامين) بالعاصمة بيروت برعاية رئيس الجمهورية.

كما بحث عون - خلال اللقاء - الدراسات التى أعدت حول اللامركزية الإدارية والمسوحات التي تولتها لجان في كل المناطق اللبنانية لتحديد مواصفات كل منطقة ومقوماتها وإراداتها ومصاريفها ومواردها البشرية، كي تكون الصورة واضحة ومتكاملة عند اعتماد اللامركزية الإدارية، حيث أوضح الوفد أن هناك دراسات علمية أعدت حول هذا الموضوع.

وأشاد عون بالجهد الذى بذلته هيئة دعم اللامركزية الادارية في نقابتي المحامين فى بيروت وطرابلس، لافتاً إلى أهمية هذا الأمر الذي نص عليه اتفاق الطائف.