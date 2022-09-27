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الرئيس السيسي: انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:43 ص
الرئيس السيسي: انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل.
 
قال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "لما نيجي نعرض مشاكل بتقابل مستثمر مش عيب في الحكومة او الدولة ..علشان نتصدى له ونحله علشان ميبقاش فيه مشكلة تعوق الاستثمار".
 
تابع الرئيس: "كل مشروع عبارة عن دخل إضافى مش للشركة لكل انسان بيشتغل جوه المشروع، مشيرا إلى حجم العمالة الكبير في مصر ، معلقا بالقول: "واتصور ان تكلفته مش كبير مقارنة باللى موجود في العالم".

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