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"الحج والعمرة" تطلق منصة رسمية موحدة لتسهيل إصدار تأشيـرات العمرة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:56 ص
"الحج والعمرة" تطلق منصة رسمية موحدة لتسهيل إصدار تأشيـرات العمرة العمرة والحج
إيمان حنا

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أطلق وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارته الرسمية لكازاخستان، المنصة الرسمية الموحدة "نسك" nusuk.sa، والتى تستهدف تسهيل إصدار تأشيـرات العمرة والزيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم، وتطوير تجربة ضيوف الرحمن، والتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية المتنوعة التى تذّخر بها مدن ومناطق المملكة، وإتاحة مسارات إلكترونية متطوّرة تُقدم خيارات وحلول مبتكرة، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية السعودية 2030، وفق بيان صحفى للوزارة.

 

وتأتى زيارة وزير الحج والعمرة لتجديد التأكيد على حرص المملكة الشديد على تسهيل قدوم المعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم، والتعريف بالتسهيلات الإجرائية، والحلول الرقمية المبتكرة، وخيارات الخدمات المتنوعة، والاستعدادات، وخدمات البنية التحتية المهيأة لزوار الحرميـن الشـريفيـن.

 

والتقى الوزير والوفد المرافق له من مسؤولى الوزارة، خلال الزيارة، بكل من رئيس إدارة مسلمى كازاخستان والمفتـى العام الدكتور ناوريزباى تاجانولى أوتبينوف، ووزير الإعلام والتنمية الاجتماعية دارخان خضـر على، ووزير الصناعة وتنمية البنية التحتية خيـربك أوسكينبايف، ووزير الثقافة والرياضة دورين أباييف، للتباحث حول أبرز الخدمات والتسهيلات المستجدة للمعتمرين الكازاخستانييـن، وتعزيز التعاون المشتـرك بيـن البلدين امتدادًا للعلاقات التاريخية والأخوية بينهما.

 

كما ناقش الجانبان أهم فرص التعاون حول عدد من المسائل الفنية والإجرائية لتسهيل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وفقًا لرؤية السعودية 2030، وبحث طرق زيادة توعية المعتمرين والزائرين بالأمور الإجرائية.

 


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