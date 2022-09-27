الجيش الروسى: مقتل 150 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب فى زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت الدفاع الروسية أن ضربة جوية بمدينة زابوروجيا أدت إلى مقتل ما يصل إلى 100 عنصر من القوات الخاصة "غيبارد" التابعة للحرس الوطنى الأوكرانى وأكثر من 50 من المرتزقة الأجانب، وفقا لخبر عاجل بثته روسيا اليوم.

وفى وقت سابق قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات قاتمة فيما يتعلق بالرد على تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووى.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين يسيرون على خط حذر ردا على تلميح بوتين الأخير بأنه قد يلجأ للأسلحة النووية. حيث قال مسئولو إدارة بايدن إنهم يأخذون تصريحاته على محمل الجد، لكنهم تجنبوا تصعيد الموقف بمزيد من الخطاب العدائى.