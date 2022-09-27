اليوم السابع
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التموين: إنشاء مناطق تجارية ولوجستية تغطى أكثر من 60 % من محافظات الجمهورية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:50 م
التموين: إنشاء مناطق تجارية ولوجستية تغطى أكثر من 60 % من محافظات الجمهورية الدكتور على مصيلحى
كتب: مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع يبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 25 مشروعا بما يغطي أكثر من 60٪؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التموين وزارة التموين  والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات " الشرقية والسويس ،والفيوم ، والأقصر وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس  الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام

الدكتور على مصيلحى
الدكتور على مصيلحى

 

جانب من مؤتمر وزارة التموين
جانب من مؤتمر وزارة التموين

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 


التموين

المخازن الاستراتجية

المناطق التجارية

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مخزون السلع



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