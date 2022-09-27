"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة الخبراء والمراقبين

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ورشة العمل الخاصة برفع كفاءة الخبراء والمراقبين الاجتماعيين ، بحضور محافظات كفر الشيخ والمنوفية والإسكندرية

وشهدت الورشة حضور مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة و حسين اسماعيل مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، والدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية،وتناولت الورشة حلقات تدريبية للمشاركين.

وأكد مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة بأن الورشة تأتي انطلاقا من رؤية الوزارة لرفع كفاءة العاملين في العديد من المجالات داخل الوزارة

من جهة أخرى عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للهجرة الغير شرعية الجلسة التوعوية التي أقيمت بالإسكندرية حول تنمية كوادر الرائدات الاجتماعيات حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر

وألقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر محاضرة حول الدور البارز الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في التوعية بقضايا المرأة لاسيما التمكين الاقتصادي وتنظيم الأسرة وتشجيع التعليم الفني والمهني والترويج لعقود العمالة المنزلية وقد ركزت على تعريف جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها وآليات تقديم خدمات الحماية والرعاية للضحايا وتهيئة الفرص لهم من أجل تفعيل إدماجهم في المجتمع تجنبا للوقوع فريسة للاستغلال مرة اخرى

وأكدت جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن المرأة المصرية من أهم الفئات التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي مجمع برامجها وأوضحت أهمية الدور التوعوي للرائدات في كافة القضايا الوطنية

حضر اللقاء الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ونخبة متميزة من رواد العمل الاجتماعي بالإسكندرية.