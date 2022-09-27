البورصة: تنفيذ صفقة على "المصرية لتصنيع السيارات" بقيمة 9.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات بحجم تداول 48.7 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الفريد لحلج وتجارة الأقطان بحجم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4.9 مليون سهم بقيمة 29 مليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 103 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.375 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 502.6 مليون ورقة مالية بقيمة 948.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.3 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.17%، والعرب على 4.92%، واستحوذت المؤسسات على 22.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 795.2 ألف جنيه، 22.9 مليون جنيه، 91.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.8 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 78.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12145 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3978 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.