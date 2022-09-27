"البحوث الإسلامية" يطلق حملة "رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ" تزامنا مع ذكرى مولد النبى

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية ب الأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعية مباشرة وإلكترونية يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر من جميع محافظات الجمهورية بمناسبة ذكرى مولد النبي الحبيب -صلى الله عليه وسلم-، بعنوان: «رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ»، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية والتواصل المستمر مع الجمهور.

ومن المقرر أن تستهدف الحملة توجيه رسائل مكثفة خلال شهر ربيع الأول الذي شهد مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، من خلال تسليط الضوء على شخصية النبي الكريم عبر مجموعة من المحاور وهي: (النبي الإنسان، رحمة للعالمين، على خلق عظيم، أسوة حسنة، سراجًا منيرًا).

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن هذا الموسم المبارك الذي يشهد ذكرى مولد الحبيبي -صلى الله عليه وسلم- يمثل محطة تقوية واستئناس يتوقف الإنسان فيها ليقتبس من عظيم خصال النبي ورحمته التي ملأت الأرض نورًا، فأضاءت الطريق لكل ضالٍّ فلم يكن النبي رحمة للمسلمين فقط وإنما أُرسل رحمة للعالمين.

أضاف عيّاد أن الحملة التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية لاتستدهف التذكير بالنبي في ذكرى مولده لأن النبي في قلوبنا ما حيينا، ولكنها دعوة للعودة إلى التحلّي بأخلاقه الكريمة، والتأسي بسنته الشريفة حتى يمكننا تجاوز كل ما نعانيه من أزمات حياتيه نتيجة البعد عن توجيهاته -صلى الله عليه وسلم- التي تحقق الخير للجميع.

وأشار الأمين العام إلى أن الحملة تستمر على مدار الشهر الكريم وتُوَجّه رسائلها من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف عبر مجموعة من الأنشطة المباشرة التي يتم تنفيذها في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والنوادي ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وغيرها، بالإضافة إلى تلك الرسائل التي تستهدف جمهور وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الفئات الجماهيرية.